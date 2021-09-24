"Я представитель марокканской культуры. Дома мы говорим на арабском, готовим блюда марокканской кухни, я практикующий мусульманин. Я смотрел игры Марокко с отцом, который много рассказывал мне о великих игроках страны.

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У меня были контакты со сборной Испании, но мне всегда нравилось выступать за Марокко. В сборной меня хорошо приняли. Одна из причин, по которой я перешел в ПСЖ, – арабо-мусульманская община в Париже. Я знал, что в культурном плане буду чувствовать себя как дома", – приводит слова Хакими AS со ссылкой на интервью L'Equipe.

К слову, Ашраф перебрался в ПСЖ из Интера за 60 млн евро прошлым летом. За парижан Хакими провел 9 матчей, в которых забил 3 гола и 2 ассиста.

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