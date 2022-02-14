Защитник парижан Ашраф Хакими в преддверии первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала рассказал о тренировках со звездным трио и не только.

"Конечно, тренировки с Месси и Неймаром делают меня лучше, а ты им помогаешь. Мне посчастливилось играть практически с лучшими на каждой позиции, и правда в том, что каждый день ты учишься и совершенствуешься.

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Это нормально, когда такие игроки, как Месси, Неймар или Мбаппе, удивляют вас. Однако, правда заключается в том, что тем, кто особенно удивил меня, хотя я знал его раньше, является Марко Верратти. Видеть его, тренироваться с ним вместе, значит понимать, что, несмотря на давление, он всегда спокоен.

Когда Марко с мячом, у него невозможно отнять его. Уровень Месси, Неймара и Мбаппе очевиден, но видеть игру Верратти лично – одно удовольствие", – цитирует Хакими Marca .

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Напомним, Ашраф перебрался в столицу Франции летом, а ПСЖ заплатил за него Интеру более 66 миллионов евро. Марокканец уже провел за парижан 27 поединков (три гола и столько же ассистов). Завтра, 22 февраля, Хакими будет противостоять Реалу, своему родному клубу, в ЛЧ.