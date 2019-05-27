Хакеры похитили деньги, которые должен был получить Бока Хуниорс за трансфер Паредеса из Зенита в ПСЖ

В Аргентине продолжается расследование относительно перехода полузащитника Леандро Паредеса из питерского Зенита в ПСЖ.

Хавбек перешел в парижский клуб в январе. Сообщалось, что стороны договорились о трансфере Паредеса за 40 миллионов евро плюс 5 млн бонусов.

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По правилам ФИФА, ПСЖ должен был выплатить часть суммы Бока Хуниорс, как клубу, воспитавшего футболиста. Первая часть в размере 520 тысяч евро должна была поступить в марте, но деньги аргентинскому клубу так и не были перечислены.

По информации Infobae, выяснилось, что эта сумма поступила на счет в Мексике после прохождения через счет в Нью-Йорке. Вероятно, речь идет о деятельности интернет-хакеров.

Представители ПСЖ вели переговоры через электронную почту и получили инструкции сделать депозит с почтовых аккаунтов, похожих на официальную почту Бока.

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Расследование продолжается. Представители аргентинского клуба конфисковали компьютеры сотрудников, которые вели переписку с ПСЖ.