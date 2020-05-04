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Хайнкес сомневается, что следующий большой трансфер Баварии будет успешным

11:04 26 Читати українською
Хайнкес сомневается, что следующий большой трансфер Баварии будет успешным
Юпп Хайнкес / UEFA

Легендарный тренер Баварии Юпп Хайнкес не уверен, что Лерой Сане и Кай Хаверц стоят тех денег, которые клуб планирует заплатить.

"Я считаю, что Сане еще не совершил прорыв на абсолютный топ-уровень. Этот игрок сейчас на распутье. Он может продолжать тяжело работать над собой, а может просто остаться большим талантом. Какой путь он выберет?

Сане должен быть готов сделать следующий шаг. Скажу честно – я считаю его цену неоправданной (Манчестер Сити просит за Лероя более 100 миллионов евро – прим).

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У меня сомнения в том, что Хаверц сможет мгновенно интегрироваться в большой клуб. Ему следует усовершенствовать физическую готовность. Должно пройти год-два, прежде чем он сможет достичь успеха в топ-клубе", – сказал Юпп Хайнкес в интервью изданию Welt.

Напомним, что Сане и Хаверц остаются приоритетными трансферными целями Баварии на ближайшие трансферные окна. Каждый из них до коронавирусного кризиса оценивался в 100+ миллионов.

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Теги
Германия Лерой Сане Лерой Сане Бавария Бавария Кай Хаверц Кай Хаверц Трансферы Баварии Юпп Хайнкес Юпп Хайнкес
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