Вратарь сборной Украины U-17 Давид Фесюк сделает один из первых шагов во взрослый футбол.

Завтра дончане проведут очередной товарищеский поединок в рамках благотворительного турне по Европе. Соперником команды Роберто Де Дзерби будет Хайдук. Матч начнется в 16.00.

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Как стало известно Футбол 24, завтра украинский голкипер Давид Фесюк дебютирует за первую команду Хайдука против Шахтера. Это обещание главного тренера команды Вальдаса Дамбраускаса: "Заслужил своим трудом".

К слову, 17-летний украинец только прошлым летом перебрался в Сплит, хотя имел реальный шанс оказаться в структуре Реала – помешали правила ФИФА. Пока Давид Фесюк играл только за юношеские команды Хайдука.

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