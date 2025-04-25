В пятницу, 25 апреля, 31-й тур чемпионата Германии открывал поединок между Штутгартом и Хайденхаймом (0:1). Отчет о нем читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 31-й тур

Штутгарт – Хайденхайм – 0:1

Гол: Хонсак, 89

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Хайденхайм стремительно летит в пропасть – команда проиграла три последних поединка и с 22-мя очками находится в зоне переходных матчей. Каждая следующая неудача приближала подопечных Франка Шмидта ко Второй Бундеслиге. Зато Штутгарт свою задачу фактически выполнил – швабам точно не угрожал вылет, более того – от зоны еврокубков их отделяло 5 очков. Поэтому побороться было за что.

Хозяева весь матч владели подавляющим преимуществом и создали ряд моментов, которые, однако, ничем не завершились. Зато соперник во втором тайме имел шанс выйти вперед, но после удара Майнки головой мяч приняла на себя перекладина.

За 10 минут до завершения матча фортуна улыбнулась уже Хайденхайму – сначала Вольтемаде мощным ударом сотряс каркас ворот, а через мгновение Ундав попал в штангу.

На последней минуте матча Хонсак заставил замолчать болельщиков Штутгарта – ворвавшись в штрафную он обыграл защитника и ювелирным ударом попал в левую девятку. Времени, чтобы хотя бы отыграться, у швабов уже не было.

Победа принесла Хайденхайму 25 очков и оставила на 16-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги. Штутгарт с 41-м баллом одиннадцатый.

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