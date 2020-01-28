Хахлев – о переходе в Карпаты: Надеюсь, отныне все изменится к лучшему

Новичок Карпат Алексей Хахлев поделился впечатлениями и ожиданиями от перехода во львовский клуб.

"Чувствую подъем после подписания контракта с Карпатами. Грустил по родной земле, ведь я сам из Западной Украины, из небольшого городка Острог Ровенской области. Карпаты – весомый бренд украинского футбола, с большой историей и одними из лучших болельщиков Украины, которые заслуживают только самые высокие места.

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Отсутствие игровой практики – пожалуй, самая большая моя проблема на этом этапе. Но отныне, надеюсь, все изменится к лучшему. Хотелось бы уже в первом контрольном матче выйти на поле и продемонстрировать свою лучшую игру.

Я и раньше был знаком со многими игроками Карпат, у нас замечательный дружный коллектив. Перед нами стоят непростые задачи, команду ждет тяжелая весенняя часть чемпионата Украины. Поэтому сборы крайне необходимы, чтобы прогрессировать, показывать уровень и демонстрировать качественный футбол в официальных матчах", – цитирует Хахлева официальный сайт Карпат.

Напомним, 20-летний футболист подписал контракт сроком на 2,5 года. Прошлым летом хавбек стал чемпионом мира U-20 в составе команды Александра Петракова. Он является воспитанником киевского Динамо.

К слову, Хахлев сможет дебютировать за новую команду 29 января – Карпаты сыграют товарищеский матч против Слована из Братиславы.

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