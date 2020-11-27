"Бэлуцэ переживает период, когда ему нужно найти команду, которая оценит его по достоинству и даст ему свободу. Ему нужен тренер, который научит его терпению, уверенности. Тогда он сможет проявить себя.

"Если завтра Шахтер пригласит Луческу, он приедет": Денисов объяснил, почему румын может покинуть Динамо ради "горняков"

У него все наладится. Он играет по 6 минут в Лиге чемпионов, находится у Луческу, он будет расти независимо от обстоятельств. Он станет лучшим. Я говорил с Луческу о молодежи и Белуце. Мирча научил меня, как нужно развивать молодежь", – поделился Хаджи в комментарии Pro Sport.

Отметим, что Бэлуцэ выходил исключительно на замену в составе Динамо, в общем проведя на поле чуть больше 10 минут.

Первый при Луческу в Динамо трансфер иностранца – забил Челси с центра поля и может сыграть с Украиной на Евро