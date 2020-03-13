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Хадсон-Одой заявил, что уже вылечился от коронавируса

11:30 128 Читати українською
Хадсон-Одой заявил, что уже вылечился от коронавируса
Каллум Хадсон-Одой / Сайт Челси

Нападающий Челси Каллум Хадсон-Одой смог довольно быстро побороть болезнь.

Молодой англичанин поделился хорошей новостью в своем Twitter.

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"Привет, как вы, наверное, знаете, в последние несколько дней у меня был вирус, от которого я уже вылечился. Я придерживался всех установленных норм и неделю находился в изоляции. Надеюсь, что вскоре всех увижу и очень скоро вернусь на поле", – подытожил Хадсон-Одой.

Напомним, сегодня клубы АПЛ проведут экстренное заседание, на котором будет принято решение о продолжении или остановке чемпионата.

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Теги
коронавирус Челси Челси Англия Видеоновости Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой
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