Хадсон-Одой выбрал между Марадоной и Месси

Вингер Челси Каллум Хадсон-Одой рассказал, кого считает лучше между Диего Марадоной и Лионелем Месси.

"Я большой поклонник Марадоны. Я смотрел за его игрой с детства. Он был великим игроком с прекрасной левой ногой. Он любил дриблинг, любил владеть мячом и забивать голы. Я большой его фанат.

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Марадона и Месси – великолепные игроки, они оба преуспели в футболе, каждый в свое время.

Месси – прекрасный игрок, один из лучших в мире. Могу сказать, что я на стороне Лионеля, потому что он больше относится к моему поколению, и теперь я больше слежу за ним. Я в команде Месси", – цитирует Хадсон-Одоя goal.com.

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