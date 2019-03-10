Хадсон-Одой: Во втором матче Динамо придется больше атаковать, и нам это выгодно

Форвард Челси Каллум Хадсон-Одой, который стал автором третьего гола в ворота Динамо в матче Лиги Европы, хочет одержать еще одну победу в Киеве.

"Каждый раз, когда я играю в Лиге Европы, я уверен, что смогу забить. Мне кажется, команда сыграла очень хорошо, а за свой гол я благодарю Рубена Лофтус-Чика, потому что он увидел меня и сделал передачу. Я думаю, это была прекрасная командная игра, я рад, что имею возможность играть и забивать.

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Динамо? Во втором тайме они поймали кураж, потому что проигрывали, им нужно было забивать, но как только мы забили третий мяч, результат встречи был решен.

Во втором матче им придется больше атаковать, и нам это выгодно. Мы знаем, что они будут атаковать с первой минуты, поэтому нам нужно не терять голову и настраиваться на борьбу, и пытаться победить на выезде", – сказал Хадсон-Одой пресс-службе Челси.

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