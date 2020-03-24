Хадсон-Одой вернулся к тренировкам – игрок вылечился от коронавируса

Вингер Челси Каллум Хадсон-Одой окончательно восстановился после заражения коронавирусом.

"С радостью сообщаем, что Каллум Хадсон-Одой чувствует себя хорошо, его состояние в норме после карантина в связи с положительным анализом на коронавирус.

Хадсон-Одой заявил, что уже вылечился от коронавируса

Игрок выздоровел, он уже начал тренироваться в домашних условиях, как и другие футболисты команды, для того, чтобы набрать форму", – говорится в заявлении Челси на официальном сайте.

Напомним, что Хадсон-Одой стал одним из первых игроков АПЛ, которые подхватили коронавирус, однако смог довольно быстро вылечиться от опасной болезни.

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