Хадсон-Одой обвиняется в изнасиловании – полиция отпустила звезду Челси

Вингер Челси Каллум Хадсон-Одой рискует получить серьезные проблемы с законом. Модель, которую футболист пригласил к себе домой, заявила полиции, что он ее изнасиловал.

Как известно, Хадсон-Одой был задержан после того, как в полицию позвонила девушка, с которой футболист познакомился в интернете. Правоохранители оперативно прибыли на вызов и задержали 19-летнего игрока Челси.

Полиция получила сигнал в 3:53 ночи воскресенья, 17 мая. По прибытии экстренных служб новая знакомая футболиста заявила, что Хадсон-Одой изнасиловал ее. Полиция задержала игрока для допроса, однако позже отпустила после внесения залога, сообщает Daily Mail.

Расследование дела продолжается. Следователи уже провели обыск в доме игрока, а в июне Хадсон-Одой снова должен дать показания.

К слову, в текущем сезоне 19-летний англичанин ганского происхождения забил 1 гол в 17 матчах Премьер-лиги. Он стал одним из первых игроков АПЛ, которые подхватили коронавирус. Футболист смог достаточно быстро вылечиться от опасной болезни, однако должен был соблюдать режим самоизоляции.

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