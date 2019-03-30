Хаддерсфилд стал первой командой в топ-5 чемпионатах Европы, которая вылетела в низший дивизион

Поражение от Кристал Пэлас в матче 32-го тура АПЛ стала для Хаддерсфилда роковой.

Сегодня, 30 марта, Хаддерсфилд потерял даже теоретические шансы на сохранение прописки в АПЛ, став первой командой сезона-2018/19, что оформила вылет в низший дивизион в топ-5 чемпионатах Европы.

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Это произошло после того, как "терьеры" проиграли Кристал Пэлас (0:2), а Бернли и Саутгемптон победили Вулверхэмптон (2:0) и Брайтон (1:0) соответственно.

Вылет Хаддерсфилда стал вторым самым ранним в истории английской Премьер-лиги. Досадное лидерство до сих пор удерживает Дерби Каунти, который в сезоне 2007/08 потерял шансы остаться в АПЛ 29 марта.

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