toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ФУЛХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - ЭСПАНЬОЛ

Хаддерсфилд стал первой командой в топ-5 чемпионатах Европы, которая вылетела в низший дивизион

19:34 45 Читати українською
Хаддерсфилд стал первой командой в топ-5 чемпионатах Европы, которая вылетела в низший дивизион
ФК Хаддерсфилд / сомережи

Поражение от Кристал Пэлас в матче 32-го тура АПЛ стала для Хаддерсфилда роковой.

77’ Лука Миливоевич
88’ Патрик ван Анхольт
 

Сегодня, 30 марта, Хаддерсфилд потерял даже теоретические шансы на сохранение прописки в АПЛ, став первой командой сезона-2018/19, что оформила вылет в низший дивизион в топ-5 чемпионатах Европы.

Манчестер Юнайтед минимально победил Уотфорд: 32-й тур АПЛ, матчи субботы

Это произошло после того, как "терьеры" проиграли Кристал Пэлас (0:2), а Бернли и Саутгемптон победили Вулверхэмптон (2:0) и Брайтон (1:0) соответственно.

Вылет Хаддерсфилда стал вторым самым ранним в истории английской Премьер-лиги. Досадное лидерство до сих пор удерживает Дерби Каунти, который в сезоне 2007/08 потерял шансы остаться в АПЛ 29 марта.

Фулбеки Клоппа, Сілви Гвардіоли та вбивча зв'язка Сульшера – топ-10 найкращих дуетів АПЛ

Теги
Англия Кристал Пэлас - Хаддерсфилд АПЛ Хаддерсфилд Хаддерсфилд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
43
мин
Сампдория
21:30
Милан
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук