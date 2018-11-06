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Хаддерсфилд минимально одолел Фулхэм

5 ноября 23:59 5 Читати українською
Хаддерсфилд минимально одолел Фулхэм
Радость игроков Фулхэма / Твиттер АПЛ

В матче 11 тура АПЛ Хаддерсфилд одержал первую победу в сезоне, обыграв Фулхэм.

Хаддерсфилд наконец одержал первую победу в сезоне, обыграв буксующий Фулхэм. "Котеджеры" даже помогли в этом, ведь единственный гол забил Фосу-Менса в собственные ворота. Однако в Хаддерсфилда были и собственные возможности, например удар Билинга в перекладину. Фулхэм под конец матча попытался отыграться, однако Хаддерсфилд удержал победу в матче.

Благодаря этой победе Хаддерсфилд набрал 6 очков и поднялся с последнего места, куда опустился Фулхэм из 5 пунктов.

Чемпионат Англии 2018/19, 11 тур

Хаддерсфилд – Фулхэм – 1:0

Гол: Фосу-Менса, 29, (аг)

Англия11 турДжон Смитс (Хаддерсфилд)

Хаддерсфилд - Фулхэм: Понедельник 05 ноября 2018

Хаддерсфилд
Матч окончен
1 : 0
Фулхэм
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