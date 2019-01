Манчестер Сити легко разгромил Хаддерсфилд: конкурент Зинченко указывает украинцу на дверь

Манчестер Сити обыграл на выезде Хаддерсфилд в матче 23 тура английской Премьер-лиги. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Англия, АПЛ, 23-й тур

Хаддерсфилд – Манчестер Сити – 0:3

Голы: Данило, 18 Стерлинг, 54, Сане, 56

Команда Хосепа Гвардиолы не имела права на ошибку после безумной победы Ливерпуля над Кристал Пэлас. Четыре пункта отставания от лидера просто обязывают "горожан" настраиваться на каждую игру, как на своеобразный финал. Исходя из этого, каталонский специалист решил не играть с огнем и выставил боевой состав против последней команды АПЛ. Впрочем, в старте "горожан" не обошлось без некоторых точечных изменений по сравнению с предыдущими матчами. Отаменди подменял Стоунза, а Гюндоган позволил перевести дыхание Давиду Силве. Один из лидеров команды в первом круге Бернарду также остался на скамейке. Зато украинец Александр Зинченко даже не попал в заявку на игру. Место правого латераля занял Данило, который вполне отблагодарил Пепу за доверие.

Манчестер Сити создал первый опасный момент уже на 3-й минуте. Агуэро, обыгравшись со Стерлингом, не попал в ворота с острого угла. После этого чемпионы Англии полностью завладели игровым и территориальным преимуществом, о чем свидетельствует, в частности, статистика владения мячом по состоянию на десятую минуту – 20% против 80%.

На 13-й минуте арбитр Андре Маринер имел все основания назначать пенальти за фол хозяев на Стерлинге, однако против звездного вингера, похоже, сыграла репутация симулянта. На повторе показалось, что это – стопроцентная "отметка".

Подопечные Гвардиолы грустили недолго и уже через пять минут сумели открыть счет, хотя и не без фарта. Данило смачно приложился к мячу из-за пределов штрафной, а тот рикошетом от головы защитника попал в сетку. Вот таким курьезным образом Ман Сити стал первой командой топ-5 лиг Европы, которая забила 100 голов во всех турнирах.

@ManCity become the 1st team across major European leagues to reach 100 goals in all competitions this season



Danilo is the 17th different player to score for City this season



️ City have scored 20 goals in their last 4 games in all comps#HUDMCI pic.twitter.com/p7oY8u6xip