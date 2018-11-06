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Хаддерсфилд – Фулхэм – 1:0 – видео гола и обзор матча

00:57 9 Читати українською
Хаддерсфилд – Фулхэм – 1:0 – видео гола и обзор матча
Хаддерсфилд – Фулхэм – 1:0 – видео гола и обзор матча

Хаддерсфилд в родных стенах минимально одолел Фулхэм. Смотрите видео голов и обзор матча.

Хаддерсфилд одержал первую победу в сезоне, обыграв буксующий Фулхэм. "Котеджеры" даже помогли в этом, ведь единственный гол забил Фосу-Менса в собственные ворота.

Хаддерсфилд минимально одолел Фулхэм

Хозяева могли удвоить свое преимущество, однако удар Билинга попал в перекладину. В итоге поединок завершился минимальной победой подопечных Вагнера. Благодаря этой победе Хаддерсфилд набрал 6 очков и поднялся с последнего места, куда опустился Фулхэм из 5 пунктов.

Чемпионат Англии 2018/19, 11 тур

Хаддерсфилд – Фулхэм – 1:0

Гол: Фосу-Менса, 29 (аг)

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия11 турДжон Смитс (Хаддерсфилд)

Хаддерсфилд - Фулхэм: Понедельник 05 ноября 2018

Хаддерсфилд
Матч окончен
1 : 0
Фулхэм
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