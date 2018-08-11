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Хаддерсфилд – Челси – 0:3 – видео голов и обзор матча

20:24 26 Читати українською
Хаддерсфилд – Челси – 0:3 – видео голов и обзор матча
Хаддерсфилд – Челси / Фото ФК Челси

Лондонский Челси начал для себя новый сезон АПЛ с победы над Хаддерсфилдом (3:0).

Челси уже в первом тайме снял вопрос о победителе дуэли. Сначала отличился Канте на 28-й минуте, а под занавес первой половины встречи, новичок "синих" Жоржинью реализовал пенальти.

Во второй половине встречи лондонцы забили последний гол в этой встрече отметился Педро. В итоге, уверенная победа Челси 3:0.

Челси разгромил Хаддерсфилд, Уотфорд оказался сильнее Брайтон

Чемпионат Англии 2018/19, 1 тур

Хаддерсфилд – Челси – 0:3

Голы: Канте, 34, Жоржинью, 45 (пен.), Педро, 80

Топ-9 неочевидных прогнозов на новый сезон АПЛ

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия1 турДжон Смитс (Хаддерсфилд)

Хаддерсфилд - Челси: Суббота 11 августа 2018

Хаддерсфилд
Матч окончен
0 : 3
Челси
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Англия Хаддерсфилд - Челси Челси Челси Видеоновости Хаддерсфилд Хаддерсфилд
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