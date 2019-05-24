Хацкевичу надо дать время, он проделал хорошую работу, – Алиев

Бывший полузащитник Динамо Александр Алиев считает, что "бело-синие" должны продлить контракт с Александром Хацкевичем.

"Работу Александра Хацкевича можно оценить, как положительную, даже несмотря на то, что команда в течение трех лет не становилась чемпионом. Он лепит команду, проделал хорошую работу, имея в обойме много молодежи, которая начинает прибавлять. Понятно, что Шахтер сейчас сильнее. Но нужно дать Александру Николаевичу еще время и продлить контракт.

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Если и дальше делать ставку на молодежь, все равно нужно усиление. Наверное, президент будет ставить высокие задачи, а для этого необходимо провести хорошую селекцию, и докупить тех исполнителей, которых видит главный тренер, и при которых будет отвечать.

Есть надежда, что с изменением политической ситуации в стране все изменится в лучшую сторону, к нам снова будут приезжать добротные футболисты, и Динамо приобретет тех, которые смогут решать поставленные цели: выиграть золотые медали и удачно выступать на международной арене. Главное, что должно быть со стороны президента киевлян – терпение, вера и время", – поделился Алиев в комментарии UA-Футбол.

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