Хацкевича после выхода в РПЛ могут уволить из российского клуба

Бывший наставник Динамо Александр Хацкевич может потерять работу в своем новом клубе.

Ротор, который пробился в высший дивизион чемпионата России, может уволить главного тренера команды Александра Хацкевича, сообщает издание Meta Ratings.

Ротор Хацкевича может отказаться от участия в РПЛ

Причины такого решения не называются, однако подчеркивается, что они связаны не с игрой команды при Хацкевиче, а с другими мотивами руководства волгоградского клуба. Выступления в РПЛ Ротор может начать уже под руководством нового коуча.

Напомним, сезон во втором по силе дивизионе был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Ротор занял первое место, опередив Химки, которые, скорее всего, откажутся от участия в следующем розыгрыше Премьер-лиги из-за финансовых трудностей.

Хацкевич возглавил волгоградскую команду в декабре 2020 года и впервые после 16-летней паузы помог ей вернуться в РПЛ.

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