Хацкевич: Вызов Шапаренко и Миколенко в сборную Украины – большой аванс для них

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал вызов в сборную Украины защитника Виталия Миколенко и полузащитника Николая Шапаренко.

"Вызов Шапаренко и Миколенко в сборную Украины? Я тоже работал в сборной и уважаю выбор главного тренера. Это большой аванс для ребят, но они своей игрой в последних матчах заслужили его получить", – сказал белорусский специалист Youtube-каналу киевского Динамо.

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К слову, для Миколенко это дебютный вызов в лагерь "сине-желтых".

Отметим, вчера Шапаренко и Миколенко продлили контракты с Динамо.

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