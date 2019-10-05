toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ

Хацкевич вспомнил, когда последний раз бил футболистов

00:10 24 Читати українською
Хацкевич вспомнил, когда последний раз бил футболистов
Тренерский штаб киевского Динамо / Фото из открытых источников

Экс-тренер столичного Динамо Александр Хацкевич рассказал, хотелось ли ему применить силу к кому-то из футболистов своей команды.

"Сейчас не имею права физически влиять на футболистов. Хотя, конечно, иногда хотелось. Кто был первым в рейтинге? Денис Гармаш – "намбер ван". С ним на самом деле интересно, но бывают такие моменты, когда его мнение не совпадает с мнением всей команды, но у него такая позиция.

Хацкевич: У меня было два замечательных предложения – надо было уйти из Динамо раньше

Лужный? Олег Романович тоже никого не хватал за горло. А тембр голоса и выражение... Я никогда не стеснялся, когда нужно было. Но таких моментов было немного. У нас были достаточно откровенные беседы с футболистами: и индивидуальные, и при всей команде. Но бить я никого не имею права.

Хацкевич: Суркис не выплатил обусловленный бонус за первое место в группе Лиги Европы

Кого я последний раз бил в раздевалке? Ой, давно это было. Наверное, еще когда находился в минском Динамо. Был у нас один легионер из Словакии или Словении, не помню точно, поставивший себя выше всех. Он забил Сконто, команда прошла дальше и он начал высказываться в душевой. Динамо еще молодая команда была, и пришлось ребятам молодым на этом примере показать, что ты должен уважать своих партнеров и не ты один выиграл игру. После этого мы стали очень хорошо общаться и до сих пор дружим. Для него это тоже был урок", – рассказал Хацкевич в программе Вацко Light.

"Тренер-невдаха, який злив всі свої команди", – Хацкевич розкритикував журналістів та отримав жорстку відповідь

blog_ava
Революционная заявка сборной Испании на Евро-2020 – один игрок Барселоны и четыре из Вильярреала
4 октября
1122
Теги
Денис Гармаш Денис Гармаш Олег Лужный Александр Хацкевич Александр Хацкевич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
21
мин
Ворскла
14:00
Мариуполь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук