"Он классный пацан. Как человек, как футболист – Гармаш прекрасный. Но все знают, что в любой момент он может подвести.

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Однако как футболист и человек – всегда со своим мнением. Независимо от того, совпадает ли оно с чужим мнением. У него есть свое видение, он будет с ним идти. Правильное оно или нет. Это в нем подкупает", – сказал Хацкевич в комментарии YouTube-канала "Миля".

Напомним, в текущем сезоне Гармаш провел за Динамо в УПЛ 4 матча, в которых забил 1 гол.

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