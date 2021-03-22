"Мы хотим поблагодарить всех игроков, медицинский персонал, административный состав, всех людей, которые помогали нам в работе. Мы также хотели бы поблагодарить за поддержку преданных болельщиков, которые верили в нашу команду!

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Мы хотим подчеркнуть, что приобрели огромный опыт и испытали сердечную привязанность к нашему клубу «Ротор». Конечно, мы также хотим отдельно поблагодарить игроков за всю их работу и усилия, которые позволили нам пристойно выступать в РПЛ. Отныне, мы желаем вам здоровья, благополучия и удачи с новым тренерским штабом!" – говорится в письме от имени Хацкевича и его помощников, среди которых и Максим Шацких.

Напомним, белорус возглавил Ротор в 2019 году. До этого специалист работал в киевском Динамо, сборной Беларуси, Витебске, минском Динамо, а также входил в тренерский штаб национальной команды Украины. Ротор объявил об увольнении Хацкевича три дня назад, но сам тренер об этом узнал из СМИ.

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