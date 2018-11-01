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Хацкевич: В первом тайме дали порадоваться команде соперника

31 октября 17:25 364 Читати українською
Хацкевич: В первом тайме дали порадоваться команде соперника
Александр Хацкевич / ФК Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу над Минаем в 1/8 Кубка Украины.

"Главный результат – это выход в следующий этап, потому что кубковые матчи всегда непредсказуемы. Ажиотаж вокруг игры был сумасшедший, а поддержка болельщиков – замечательная. В первом тайме дали порадоваться команде соперника, а во втором сделали то, что нужно было – забили красивые голы и довели дело до победы.

Минай – Динамо – 1:3 – видео голов

Конечно, у нас была ротация. 12-13 футболистов не могут тянуть весь сезон, потому что наш график довольно серьезный. Те ребята, которые с нами работают, сегодня приехали. Что-то получалось, что-то нет, но неуважения к команде соперника не было. В том, что у нас в первом тайме не все получалось – большая заслуга Миная. А потом вышли более опытные ребята, и сразу пошла острота. Шапаренко молодец, как и Гармаш с Буяльским. Замены усилили игру. Во втором тайме была совсем другая картина.

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Нас очень хорошо приняли, а у Миная хорошая команда с опытными футболистами, которые придают спокойствия молодежи. Пытаются играть в футбол. Хотя в конце первого тайма было понятно, что Минай не может продолжать играть так же интенсивно. Но они все равно молодцы. Было приятно играть на таком прекрасном стадионе и при таком количестве зрителей", – цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.

Кубок Украины1/8 финала

Минай - Динамо Киев: Среда 31 октября 2018

Минай
Матч окончен
1 : 3
Динамо Киев
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Кубок Украины Минай - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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