Хацкевич уверен, что Сидклей будет играть лучше

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич отметил работоспособность флангового защитника Феррейры Сидклея.

"Я думал, что все будет гораздо сложнее. Он не проходил с нами сборы, приехал не в лучшем состоянии. У него был лишний вес.

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Но за те 2 месяца, что он тренировался с нами и играл в молодежной команде, он привел себя в порядок. В тех матчах, в которых играл, он выглядел на хорошем уровне, но я знаю, что он может лучше", – рассказал Хацкевич в интервью FootballHub.

Напомним, что Сидклей присоединился к Динамо летом. Ранее он выступал за бразильский Коринтианс. В нынешнем сезоне 25-летний универсал провел за "бело-синих" 12 матчей во всех турнирах.

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