toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Хацкевич уверен, что Сидклей будет играть лучше

30 января 07:30 185 Читати українською
Хацкевич уверен, что Сидклей будет играть лучше
Феррейра Сидклей / Футбол 24

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич отметил работоспособность флангового защитника Феррейры Сидклея.

"Я думал, что все будет гораздо сложнее. Он не проходил с нами сборы, приехал не в лучшем состоянии. У него был лишний вес.

Сидклей: Я приехал в Динамо как левый защитник, но если нужно сыграть на других позициях – никаких проблем

Но за те 2 месяца, что он тренировался с нами и играл в молодежной команде, он привел себя в порядок. В тех матчах, в которых играл, он выглядел на хорошем уровне, но я знаю, что он может лучше", – рассказал Хацкевич в интервью FootballHub.

Напомним, что Сидклей присоединился к Динамо летом. Ранее он выступал за бразильский Коринтианс. В нынешнем сезоне 25-летний универсал провел за "бело-синих" 12 матчей во всех турнирах.

Хацкевич определился со списком игроков Динамо на второй сбор

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Феррейра Сидклей Феррейра Сидклей Александр Хацкевич Александр Хацкевич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
53
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук