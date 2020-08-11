toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Россия
ШАХТЕР - БАЗЕЛЬ ЛИГА ЕВРОПЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Хацкевич уступил Зениту в своем дебютном матче РПЛ

20:26 - Читати українською
Хацкевич уступил Зениту в своем дебютном матче РПЛ
Александр Хацкевич / Фото ФК Ротор

Экс-тренер киевского Динамо не смог в родных стенах обыграть Зенит.

Чемпионат России, 1-й тур

Ротор – Зенит – 0:2

Голы: Дзюба, 22, Дриусси, 79

Валенсия хочет избавиться от российского игрока

Зенит на выезде прогнозируемо переиграл Ротор. Дзюба открыл счет еще в первой половине игры, а после перерыва Дриусси закрепил уверенную победу гостей.

Стоит отдать должное подопечным Александра Хацкевича, которые достойно смотрелись на фоне действующего чемпиона России, но класс гостей победил.

Напомним, экс-тренер киевского Динамо по итогам прошлого сезона ФНЛ сумел завоевать для Ротора повышение в классе. За гостей весь матч на поле провел экс-защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти

blog_ava
Динамо может попрощаться с еще одним вице-президентом – он стал на сторону фанатов
13:50
7698
Теги
Украинцы за рубежом Россия Александр Александр Хацкевич Ротор Ротор Ярослав Ярослав Ракицкий Зенит Зенит
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
42
мин
Вулверхэмптон
22:00
Севилья
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?