Хацкевич уступил Зениту в своем дебютном матче РПЛ

Экс-тренер киевского Динамо не смог в родных стенах обыграть Зенит.

Чемпионат России, 1-й тур

Ротор – Зенит – 0:2

Голы: Дзюба, 22, Дриусси, 79

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Зенит на выезде прогнозируемо переиграл Ротор. Дзюба открыл счет еще в первой половине игры, а после перерыва Дриусси закрепил уверенную победу гостей.

Стоит отдать должное подопечным Александра Хацкевича, которые достойно смотрелись на фоне действующего чемпиона России, но класс гостей победил.

Напомним, экс-тренер киевского Динамо по итогам прошлого сезона ФНЛ сумел завоевать для Ротора повышение в классе. За гостей весь матч на поле провел экс-защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий.

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