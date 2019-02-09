Хацкевич: У Алибекова возникают позиционные ошибки, но он уверенно начинает атаки

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал ничью с Мальме и оценил игру молодого полузащитника Ахмеда Алибекова в роли центрбека.

"Целью в матче с Мальме было проверить, в каком мы функциональном состоянии, в тактическом плане. Первый тайм вчерашней игры напоминал игру в шахматы, потому что и Мальме, и мы, после потери мяча отходили за линию мяча, в позиционную оборону, а владея мячом строили позиционные атаки.

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Соперник очень быстро опускался за линию мяча. У них тактическая схема с тремя центральными защитниками, и при схеме 5-4-1 у них девять игроков при обороне находятся за линией мяча. Поэтому нам тяжело было вскрывать зоны. Мы пробовали менять вектор. направление атак, однако нам не хватало остроты.

Во втором тайме мы уже начали более агрессивно накрывать и на чужой половине поля, и в центральной зоне, появилось пространство. Появились хорошие моменты, как после фланговых атак, так и по центру за счет быстрого перехода из обороны в атаку. Получился своего рода джентльменский матч, поскольку обеим командам уже в четверг предстоит сыграть в Лиге Европы. Футбол был, можно сказать, бесконтактный, с уважением друг к другу.

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Ахмед провел два сбора на этой позиции центрального защитника. У него бывают позиционные ошибки, но когда он с мячом, начинает атаки – в этом компоненте игры он чувствует себя достаточно уверенно", – цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.