Хацкевич: Трудно сказать, какой чемпионат подходит Цыганкову

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич оценил прогресс полузащитника команды Виктора Цыганкова.

"О нем очень много пишут, особенно в период трансферных окон. Но для начала – нужно здесь, в Украине, стабильно выступать.

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Какой чемпионат ему подходит? Трудно сказать. Витя в своем возрасте уже отрабатывает и в обороне, он играет достаточно креативно в центральной зоне и эффективно в завершающей стадии. Но все равно нужно работать.

Цыганков прошел переходный период. Тело окрепло. Возможно, когда он только начинал играть в первой команде, еще не был готов к таким нагрузкам. Он окреп, он много работает над собой", – цитирует Хацкевича FootballHub.

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