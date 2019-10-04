toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ

Хацкевич: Суркис не выплатил обусловленный бонус за первое место в группе Лиги Европы

20:40 158 Читати українською
Хацкевич: Суркис не выплатил обусловленный бонус за первое место в группе Лиги Европы
Александр Хацкевич / Фото из открытых источников

Экс-наставник киевского Динамо Александр Хацкевич вспомнил, почему Игорь Суркис не выплатил команде премиальные за выполненное задание.

"Мы не получили бонус за то, что заняли первое место в группе Лиги Европы 2018/19. Обусловленный бонус еще до того, как этот турнир начался.

Хацкевич: Со своей зарплатой я бы не подставлялся из-за каких-то 50 тысяч

И я не могу объяснить ребятам, что президент клуба повелся на слова Игоря Цыганыка. Тот же Витя Леоненко также сказал, что за такую игру (речь идет о поражении от Яблонца 0:1 – прим.) оштрафовал бы. Есть договор, и надо его придерживаться. И футболистам все это было озвучено. Все говорилось перед командой до начала турнира. Во время соревнования никто ничего не меняет", – рассказал Хацкевич в программе Вацко Light.

Хацкевич рассказал, почему Супряга не заиграл в Динамо

Напомним, белорусский специалист покинул Динамо в августе этого года после того, как вице-чемпионы Украины под его руководством в третий раз подряд не прошли в групповой раунд Лиги чемпионов. На посту его сменил спортивный директор клуба Алексей Михайличенко.

"Суркіси – це минуле, яке гальмує Динамо". Вахтанг Кіпіані – про Блохіна на батьківських зборах і "Бей-бей москалей"

blog_ava
Лугано – Динамо: логичная, но не критичная ничья, невнятный Жерсон, ненадёжная оборона киевлян и хороший матч Миколенко
05:10
1469
Теги
Александр Хацкевич Александр Хацкевич Игорь Суркис Яблонец Яблонец
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
мин
Герта
21:30
Фортуна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук