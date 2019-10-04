Хацкевич: Суркис не выплатил обусловленный бонус за первое место в группе Лиги Европы

Экс-наставник киевского Динамо Александр Хацкевич вспомнил, почему Игорь Суркис не выплатил команде премиальные за выполненное задание.

"Мы не получили бонус за то, что заняли первое место в группе Лиги Европы 2018/19. Обусловленный бонус еще до того, как этот турнир начался.

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И я не могу объяснить ребятам, что президент клуба повелся на слова Игоря Цыганыка. Тот же Витя Леоненко также сказал, что за такую игру (речь идет о поражении от Яблонца 0:1 – прим.) оштрафовал бы. Есть договор, и надо его придерживаться. И футболистам все это было озвучено. Все говорилось перед командой до начала турнира. Во время соревнования никто ничего не меняет", – рассказал Хацкевич в программе Вацко Light.

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Напомним, белорусский специалист покинул Динамо в августе этого года после того, как вице-чемпионы Украины под его руководством в третий раз подряд не прошли в групповой раунд Лиги чемпионов. На посту его сменил спортивный директор клуба Алексей Михайличенко.

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