"Влад еще молодой парень, ему нужно стиснуть зубы и работать. Возможно, ему надо сменить команду, чемпионат или агента, но это второстепенные факторы. В первую очередь, нужно начать с себя.

Супряга – в Сампдорию: генуэзцы готовы выложить солидную сумму за форварда Динамо

По слухам Супрягой снова интересуется Сампдория... Не понимаю, по каким качествам генуэзцы берут футболиста не из страны ЕС. Акцент только на молодость? Меня смущают такие моменты – "интересуется Сампдория". Вы слышали раньше, чтобы Миколенко интересовался Эвертон? Если есть трансфер, то он происходит тихо. А агентские игры еще больше выбивают из колеи футболиста. Супрягой интересовалась Болонья, интересуется Сампдория, а в итоге он ни там, ни там, и в Динамо тоже не играет", – сказал Хацкевич в комментарии FanDay.

Напомним, в СМИ снова появились слухи о возможном переходе Супряги в Сампдорию. Форвард летом был очень близок к переходу в генуэзский клуб, но трансфер сорвался в последний момент. Его контракт с Динамо рассчитан до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.

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