Хацкевич: Супряге и Булеце нужно сыграть в мужской футбол

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал, почему Владислав Супряга и Сергей Булеца отправились в аренду в СК Днепр-1.

"Чего не хватило Супряге и Булеце, чтобы быть сейчас в основной обойме команды? Опять же, мы говорим о двадцатилетних ребят. Если бы еще они остались на этот сезон, тогда команда бы вообще состояла на 60-70% из чемпионов мира.

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Но мы считаем целесообразным, чтобы они получали больше игровой практики. Для них будет лучше, если они пройдут школу Премьер-лиги, получая больше игровой практики в СК Днепр-1.

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И Супряга, и Булеца – наши футболисты, но им уже нужно сыграть в мужской футбол", – передает слова Александра Хацкевича Dynamo.kiev.ua.