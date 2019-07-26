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Хацкевич: Супряге и Булеце нужно сыграть в мужской футбол

06:30 114 Читати українською
Хацкевич: Супряге и Булеце нужно сыграть в мужской футбол
Сергей Булеца / УАФ

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал, почему Владислав Супряга и Сергей Булеца отправились в аренду в СК Днепр-1.

"Чего не хватило Супряге и Булеце, чтобы быть сейчас в основной обойме команды? Опять же, мы говорим о двадцатилетних ребят. Если бы еще они остались на этот сезон, тогда команда бы вообще состояла на 60-70% из чемпионов мира.

Хацкевич вообще не рассчитывает на Русина, он лишь четвертый форвард, – Цыганык

Но мы считаем целесообразным, чтобы они получали больше игровой практики. Для них будет лучше, если они пройдут школу Премьер-лиги, получая больше игровой практики в СК Днепр-1.

Полузащитник Динамо, который ездил на сборы с Александрией, перейдет в чешский клуб

И Супряга, и Булеца – наши футболисты, но им уже нужно сыграть в мужской футбол", – передает слова Александра Хацкевича Dynamo.kiev.ua.

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Александр Хацкевич Александр Хацкевич Динамо Киев Динамо Киев Сергей Булеца Сергей Булеца Владислав Супряга Владислав Супряга
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