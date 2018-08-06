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Хацкевич стал лучшим тренером 3 тура УПЛ

12:22 34 Читати українською
Хацкевич стал лучшим тренером 3 тура УПЛ
Александр Хацкевич / ФК Динамо Киев

Всеукраинское объединение тренеров по футболу определило лучшего тренера 3 тура чемпионата Украины.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич стал лучшим в 3 туре УПЛ по версии Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

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Наставник "бело-синих" получил общую оценку 4,8. Напомним, киевляне дома минимально обыграли донецкий Шахтер (1:0). Автором победного гола стал словенец Беньямин Вербич.

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Динамо после 3 туров имеет 9 очков и занимает 2 строчку в турнирной таблице, уступая по разнице мячей Александрии.

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Главное Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Всеукраинское объединение тренеров по футболу
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