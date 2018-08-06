Хацкевич стал лучшим тренером 3 тура УПЛ

Лига чемпионов — 13:20 346
-
Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов 2018/19
-
"Карпати провалюють другі тайми – такого ніколи в житті не було". Суддям УПЛ закидають хабарі, а Зорі – піжонствоУкраина — 13:01 132
-
Монако заработал 550 млн евро за 2 года – мастер-класс от французского клуба, который вызывает двусмысленные чувстваФранция — 12:38 195
-
Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов: Динамо официально узнало потенциального соперникаЛига чемпионов — 11:32 1230
-
Лига Европы: Заря и Мариуполь узнали потенциальных соперников в плей-оффЛига Европы — 11:23 452
Все новости