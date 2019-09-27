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Хацкевич: Соль травмировался из-за желания быстрее набрать оптимальную форму

20:19 152 Читати українською
Хацкевич: Соль травмировался из-за желания быстрее набрать оптимальную форму
Фран Соль / фото: ФК Динамо Киев

Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич объяснил травматичность нападающего "бело-синих" Франа Соля.

"Фран Соль получил травму из-за того, что хотел быстрее восстановиться. Даже в свой выходной он пошел в тренировочный зал, не зная, какая будет нагрузка на следующий день.

"Была и ненормативная лексика", – Хацкевич прокомментировал отставку из Динамо

Соль никому об этом не сказал: ни тренеру по физподготовке, ни мне. Выходной также дается и для того, чтобы игроки восстановились. Зная Франа, который давно не играл, – он прибыл на сборы в хорошем состоянии.

Но это желание еще быстрее набрать оптимальную форму, не посоветовавшись ни со мной, ни с тренером по физподготовке, привело к той травме, которая не позволила продолжить сборы", – поделился Хацкевич в программе Вацко Live.

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Фран Соль Фран Соль
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