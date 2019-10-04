Хацкевич: Со своей зарплатой я бы не подставлялся из-за каких-то 50 тысяч

Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич вспомнил нюансы трансферной политики Динамо и роль в них Вадима Шаблия.

"Шаблий – мой агент. Мы месяц назад подписали с ним контракт. Если журналисты утверждают, что все футболисты заходят в Динамо через Шаблия – то есть примеры Пиварича, Кендзеры, Вербича, Де Пены, бразильцев. Если Кадири зашел, то Вадим принимал там участие.

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У него достаточно серьезное агентство и хороший имидж, хорошие футболисты. Ярмоленко, например. Тот же Караваев. Мы его хотели еще год назад. Не важно, какой футболист и какой у него агент. Шаблий был посредником при переходах, но не всегда он был агентом. Караваев – да, он его футболист и с ним у него подписан контракт.

Если бы вы знали, за сколько был приобретен Кадири, то там, наверное, и никаких агентских не было, не говоря об откатах. С Вадиком мы сразу решили, что если приходит футболист, то у меня была серьезная зарплата в Динамо Киев, чтобы я подставлялся из-за каких-то 10, 20 или 50 тысяч. Я по-другому воспитан. Ценю тех людей, которые дали мне работу, и если я с этого буду брать деньги – то смысл с такой работы? Зная интеллект Вадика – этот вопрос никогда не поднимался.

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Да, бывают подобные моменты. Вот мне звонил агент из Польши, прекрасно говорил по-русски. Говорит: "Вы ищете игрока на такую ​​позицию – 300 тысяч долларов вам и возьмите этого футболиста". Я ему сказал забыть мой номер телефона. Искушения были, но один раз возьмешь – потом не отмоешься", – вспомнил Хацкевич в программе Вацко Light.

Напомним, белорусский специалист покинул Динамо в августе этого года после того, как вице-чемпионы Украины под его руководством в третий раз подряд не прошли в групповой раунд Лиги чемпионов. На посту его сменил спортивный директор клуба Алексей Михайличенко.

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