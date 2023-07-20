Экс-тренер Динамо Александр Хацкевич стал советником/консультантом любительского клуба Скра 1921 Варшава, сообщает пресс-служба польской команды.

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Сроки и условия контракта не сообщаются.

"Сейчас есть свободное время не только для семьи, но и для игры в футбол с друзьями. Польский клуб, с которым я буду работать, любительский, профессиональных игроков там нет, но уровень футбола достаточно высокий. Хочу помочь ребятам достичь успеха. Профессиональная помощь тренеру Скра, раскрытие потенциала у отдельных игроков и всей команды, а также подготовка к переходу на профессиональный уровень – это будет в центре моего внимания", – прокомментировал свое назначение Хацкевич.

Напомним, белорусский специалист начал тренерскую работу в минском Динамо в 2007 году. Далее были сборные Беларуси U-18 и U-19 и местный Витебск. С 2010 года Александр находился в структуре Динамо, с перерывом на работу в национальной сборной Беларуси. С 2017 по 2019 гг. был главным тренером Динамо. После увольнения возглавил российский Ротор. Последним клубом белоруса была кипрская Кармиотисса, с которой он работал с сентября по октябрь 2022-го (6 матчей). С этого времени 49-летний специалист находился без работы.

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