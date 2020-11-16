Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич, который сейчас возглавляет российский Ротор, высказался о протестах в Беларуси. Там они продолжаются более трех месяцев.

"Я смотрю новости, ищу информацию в социальных сетях, потому что телевидение не показывает все, что происходит на улице. Читаю, общаюсь с друзьями. Мне очень больно видеть то, что там происходит. Тревожно на сердце, в том числе за родителей. Сейчас в Беларуси никто не защищен – никаких прав нет у людей.

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По-моему, Мандела сказал: "Правитель, который уничтожает свой народ, убивает государство. А правитель, который ищет примирения, создает нацию". Белорусский протест более мирный и менее организованный по сравнению с украинским, но, если люди массово вышли на улицы, это означает одно: простой народ довели", – цитирует Александра Хацкевича Чемпионат.

Напомним, в Беларуси с августа продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александра Лукашенко.

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