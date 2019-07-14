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Хацкевич рассказал об особенностях подготовки Цыганкова к новому сезону

13:27 130 Читати українською
Хацкевич рассказал об особенностях подготовки Цыганкова к новому сезону
Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич признал, что команде не хватало Виктора Цыганкова в товарищеских матчах на предсезонных сборах.

"Конечно, как для самого Виктора, так и для нас, на этом сборе его не хватало. Потому что какой-то фундамент здесь все равно закладывался. Но зная Виктора, ему достаточно и 10-12 дней, чтобы подготовиться к сезону.

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Я надеюсь, что он уже с 17 июля, когда команда начнет вторую часть подготовки, будет потихоньку работать в группе, и ту функциональную работу, которую нужно сделать, он все это реализует. У него будет такое, что даже где-то через игры он будет набирать свои лучшие кондиции", – цитирует Хацкевича пресс-служба Динамо.

Напомним, на старте тренировочного сбора в Австрии, после серии проведенных тестов, медицинское обследование выявило у Цыганкова микроповреждение и поэтому он работал по индивидуальной программе, не сыграв ни одного товарищеского матча.

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