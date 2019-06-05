Хацкевич рассказал о деталях переговоров с Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич сообщил, что ведет переговоры с клубом относительно нового контракта.

"Пока ничего утвердительного сказать не могу. Мы находимся с Игорем Михайловичем в состоянии переговорного процесса. Постараемся закрыть этот вопрос до конца текущей неделе. Возможно, даже завтра.

Суркис и Хацкевич провели встречу, но пока не достигли соглашения, – СМИ

Так что по состоянию на данный момент не верьте ничему, что сейчас пишется в СМИ. В том числе, и тому, что есть якобы договоренность, в рамках которой я обязан либо вывести Динамо в групповой турнир Лиги чемпионов, либо автоматически подать в отставку. Ни о чем таком речи не было. Сейчас вообще нет еще никаких договоренностей. Наши переговоры продолжаются", – цитирует Хацкевича dynamo.kiev.ua.