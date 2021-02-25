"Было предложение от Игоря Михайловича, а тогда у нас была проблема с центральными защитниками. То, что я видел в Самбрано, когда он был в форме, и то, в каком состоянии он приходил к нам из Рубина...

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Мои ожидания не оправдались. Он приехал практически не готовым. Разобранным. А нам уже нужно было играть с Олимпиакосом. Самбрано год не играл. У него были проблемы со здоровьем и с тренировочным процессом. На тот момент, он был не готов конкурировать с теми ребятами, которые у нас были", – сказал Хацкевич в интервью SportarenaTV.

Напомним, Самбрано стал игроком Динамо зимой 2018 года, но так и не дебютировал за киевлян в официальных матчах. Сначала перуанец перебрался в Базель на правах аренды, а позже оформил полноценный переход в Бока Хуниорс.

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