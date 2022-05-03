Бывший наставник Динамо Александр Хацкевич не в первый раз раскритиковал Россию за нападение на Украину и Беларусь за ее соучастие, а также поддержал введение санкций против спортсменов из обеих стран.

"Посмотрите, кто стоит во главе многих федераций. Какова может быть перспектива белорусского спорта, если им руководят бывшие силовики? Тем более с отсутствием конкуренции, когда ни один спортсмен не сможет расти. Сейчас не может быть спорт вне политики, ведь спортсмены очень публичные люди. И их молчание о нынешних событиях – такое же соучастие в них.

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Россия говорит, что спортсмены не должны терпеть, но были случаи, когда, например, спортсмен на соревнованиях демонстрирует букву "Z" или делает фашистский жест рукой. На хоккейных матчах в России демонстрируют букву "Z", а Россия потом говорит, что спорт вне политики? Теперь так не отсидишься.

Правильно, что против российских и белорусских спортсменов ввели такие санкции, но требуются еще более строгие меры. Если это московская команда, она должна играть только в Москве, рязанская – в Рязани, тогда в спорте будет еще веселее. Пусть они вообще не смогут выехать за пределы области.

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Но не думаю, что эти санкции могли вынудить кого-то не молчать. Прошло уже два месяца войны, и если за это время человек не высказался, вряд ли что-нибудь изменится. Когда привык молчать, трудно говорить, и самое главное – у людей нет смелости и характера.

Украинские спортсмены идут защищать свою страну, потому что они ее любят, они независимые люди и борются за свою независимость. За последние 30 лет они отошли от советского наследия, понимают, как нужно жить и куда двигаться. Поэтому они берут в руки оружие и идут в ту же терроборону", – цитирует Хацкевича Nasha Niva .