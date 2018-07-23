toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ АНДРЕЙ ЛУНИН ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ УКРАИНА U-19 - ТУРЦИЯ U-19

Хацкевич прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов

15:09 252 Читати українською
Хацкевич прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов
Александр Хацкевич / ФК Динамо Киев

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич поделился мыслями о результатах жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником "бело-синих", напомним, будет пражская Славия.

"Пока никакой информации по Славии у нас нет. На сборе мы играли против чешского чемпиона, Виктории Пльзень, которая произвела впечатление физически крепкой команды. Чего-то другого пока сказать не могу – так быстро информация не собирается.

Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Буду ли звонить Ротаню (ветеран на протяжении сезона 2017/18 поиграл и за Славию, и за Динамо – Футбол 24)? Вся информация из любых источников будет полезной для нас. Прежде всего нас будет интересовать кадровый потенциал соперника. Думаю, вскоре соберем полную информацию о чешском клубе. Пока же у нас впереди старт чемпионата. Сейчас это важнее", – цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.

Отметим, что поединки 3-го квалификационного раунда ЛЧ состоятся 7-8 и 14 августа. Первый матч киевляне сыграют на выезде.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Александр Хацкевич Александр Хацкевич Славия Прага Славия Прага
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
19
мин
Черноморец
19:00
Олимпик
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук