Хацкевич прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич поделился мыслями о результатах жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником "бело-синих", напомним, будет пражская Славия.

"Пока никакой информации по Славии у нас нет. На сборе мы играли против чешского чемпиона, Виктории Пльзень, которая произвела впечатление физически крепкой команды. Чего-то другого пока сказать не могу – так быстро информация не собирается.

Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Буду ли звонить Ротаню (ветеран на протяжении сезона 2017/18 поиграл и за Славию, и за Динамо – Футбол 24)? Вся информация из любых источников будет полезной для нас. Прежде всего нас будет интересовать кадровый потенциал соперника. Думаю, вскоре соберем полную информацию о чешском клубе. Пока же у нас впереди старт чемпионата. Сейчас это важнее", – цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.

Отметим, что поединки 3-го квалификационного раунда ЛЧ состоятся 7-8 и 14 августа. Первый матч киевляне сыграют на выезде.