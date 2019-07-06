Хацкевич прокомментировал изменения правил в футболе

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич отреагировал на нововведения в футбольных правилах.

"Задача на сборе? Вспомнить взаимодействие на поле друг с другом, требования, предъявляемые перед игроками, переход из обороны в атаку, позиционная атака, контроль мяча. Понятно, что благодаря играм надо набирать и в плане функционального состояния.

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Что касается новичков, то Караваева мы давно знаем, а к Кадири присматриваемся, потому что вместе работаем с ним не так много времени.

Настроение в команде создают сами игроки. В трудные моменты они подбадривают друг друга. В этом плане меня все устраивает.

Основные правила, касающиеся игры, например, построение "стенки", понятны. А по поводу других моментов, надеюсь, федерация футбола уже подробнее расскажет. Пока ребята на этом акцент не делают", – цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.

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