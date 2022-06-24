Гурник Забже определился с новым наставником команды, который будет руководить Лукасом Подольски.

Бартош Гауль стал главным тренером Гурника, сообщает официальный сайт клуба. 34-летний специалист выиграл конкуренцию у Александра Хацкевича, которого рассматривали одним из вариантов.

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Гауль родился в Польше, но получал футбольное образование в Германии. Он работал с молодежными командами Шальке, прежде чем перейти в Майнц. Последние 4 года Бартош возглавлял дубль Майнца.

Гурник финишировал восьмым в прошлом чемпионате Польши. Главная звезда команды – Лукас Подольски. Знаменитый польский немец в 37 лет собрал 9 голов и 4 ассиста за сезон.