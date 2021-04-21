"Не звонили ли мне из Шахтера, который ищет тренера? Не по адресу.

Хацкевич: Фундамент в Динамо закладывали все – Луческу пришел в готовую команду

Пошел бы я тренировать "горняков"? Это даже не рассматривается", – сказал Хацкевич в комментарии YouTube-каналу "Великий футбол".

Напомним, Александр выступал за Динамо с 1996 по 2004 годы и стал с "бело-синими" семикратным чемпионом Украины и завоевал четыре Кубка страны. На посту главного тренера киевлян белорусский специалист работал с 2017 по 2019 гг. и дважды завоевывал с командой серебро УПЛ.

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