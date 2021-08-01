"Непродление контракта Шевченко со сборной Украины меня удивило – сейчас продолжится отбор на чемпионат мира, а команда без тренера. Но, зная Андрея, скажу, что решение покинуть национальную команду было взвешенным и обдуманным.

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Наверное, он для себя решил, что сборная Украины под его руководством достигла того, чего он хотел, и он уже смог реализовать свою философию. Его решение нужно только понять и пожелать ему дальнейших успехов.

Поскольку он заявлял, что хочет работать в клубном футболе, то думаю, он пойдет дальше в этом направлении. Можем ли мы увидеть Андрея в клубе РПЛ? Я уверен, что он даже не будет рассматривать такой вариант в связи со сложившимися отношениями между Россией и Украиной. Думаю, Андрей возглавит какой-то европейский клуб", – поделился Хацкевич в комментарии Sport24.

Отметим, самым большим достижением Андрея Николаевича в работе с "сине-желтыми" был выход в четвертьфинал Евро-2020, где Украина уступила Англии. Сейчас главная команда страны борется за участие в финальной стадии ЧМ-2022.

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