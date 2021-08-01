Хацкевич предположил, почему Шевченко решил покинуть сборную Украины
Бывший наставник Динамо Александр Хацкевич прокомментировал решение Андрея Шевченко покинуть пост главного тренера сборной Украины.
"Непродление контракта Шевченко со сборной Украины меня удивило – сейчас продолжится отбор на чемпионат мира, а команда без тренера. Но, зная Андрея, скажу, что решение покинуть национальную команду было взвешенным и обдуманным.
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Наверное, он для себя решил, что сборная Украины под его руководством достигла того, чего он хотел, и он уже смог реализовать свою философию. Его решение нужно только понять и пожелать ему дальнейших успехов.
Поскольку он заявлял, что хочет работать в клубном футболе, то думаю, он пойдет дальше в этом направлении. Можем ли мы увидеть Андрея в клубе РПЛ? Я уверен, что он даже не будет рассматривать такой вариант в связи со сложившимися отношениями между Россией и Украиной. Думаю, Андрей возглавит какой-то европейский клуб", – поделился Хацкевич в комментарии Sport24.
Отметим, самым большим достижением Андрея Николаевича в работе с "сине-желтыми" был выход в четвертьфинал Евро-2020, где Украина уступила Англии. Сейчас главная команда страны борется за участие в финальной стадии ЧМ-2022.
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