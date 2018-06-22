Хацкевич: Поразило, как Роналду работал на команду

Наставник Динамо Александр Хацкевич подытожил первые два дня чемпионата мира-2018.

"Первые игры, признаюсь, не оставили особых эмоций, но стоило встретиться двум европейским сборным, – и мы сразу увидели хороший футбол.

Португалия – Испания – 3:3 – видео голов и обзор матча

В матче, который открывал чемпионат, Саудовская Аравия вообще разочаровала. Для уровня такого турнира эта команда оказалась откровенно не готова.

Что касается Роналду, то меня больше поразили не его голы, а то, как он работал на команду. Все футболисты сборной Португалии садились за линию мяча и компактно работали в обороне. Криштиану, конечно, проявил свою высочайшее мастерство, но в плане движения и отношения к команде он играл на порядок лучше, чем в недавнем финале Лиги чемпионов.

У португальцев были хорошие выходы из обороны в атаку, и мне ближе именно такой футбол. Надеюсь, на этом турнире будут еще показательные игры. Как вчера", – цитирует Хацкевича Команда №1.