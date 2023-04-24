"Что происходит с Супрягой? На этот вопрос, в первую очередь, должен ответить Влад. Его агенты в него верят. Я в него тоже верил, когда он только пришел в Динамо, но не увидел стремления и желания совершенствоваться.

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Я ему тогда сказал: "Влад, только через кропотливую работу ты можешь достичь результата". Но почему он остановился и у него пошел регресс. Надо спрашивать у самого Супряги и его агента Пироженко", – поделился Хацкевич в интервью Fanday.

К слову, Супряга так ни разу и не сыграл за Динамо в текущем сезоне в официальных матчах, хотя на зимних сборах регулярно получал игровое время и даже забивал.

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