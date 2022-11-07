Белорусский специалист Александр Хацкевич больше не будет тренировать Кармиотиссу, сообщает Динамомания.

Обидчик Динамо разбил Хацкевича в чемпионате Кипра – палач украинцев оформил 5 голов за 3 дня

По информации источника, 49-летний наставник покинул команду еще 31 октября, после поражения от АЕКа из Ларнаки со счетом 0:4, но официально стороны расторгли контракт по взаимному согласию только сегодня, 7 ноября. Этот факт подтверждает и Transfermarkt.

Напомним, Хацкевич возглавил Кармиотиссу 18 сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 6 матчей, в которых одержала три победы, дважды проиграла и однажды сыграла вничью. Сейчас команда в чемпионате Кипра идет одиннадцатой.

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