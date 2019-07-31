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Хацкевич подтвердил интерес Динамо к Жерсону Родригесу

31 июля 23:05 114 Читати українською
Хацкевич подтвердил интерес Динамо к Жерсону Родригесу
Александр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Главный тренер киевлян прокомментировал возможный переход звезды сборной Люксембурга.

"Знаете, в нашу команду сватают столько футболистов. Затем пишут об этом. Зайца того же предлагали.

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Трансферное окно еще не закрыто. Мы ведем поиск атакующего игрока, а будет это Жерсон Родригес или кто-то другой, я не могу сказать. Интересуемся ли мы Родригесом? Да, интересуемся", – цитирует Хацкевича Tribuna.

Жерсон Родригес в нынешнем сезоне чемпионата Японии провел за Джубило Ивату 15 матчей, в которых забил 5 голов. Также он играл в обоих матчах Люксембурга против Украины в отборе к Евро-2020. В первом из них именно автогол Жерсона принес "сине-желтым" победу.

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